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Nevşehir’de otomobil ile çarpışan motosiklet alev alev yandı: 2 yaralı
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Nevşehir’de otomobil ile çarpışan motosiklet alev alev yandı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 00:57 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 01:00

Nevşehir-Kayseri kara yolunun Bozca köyü mevkiinde, Kuddusi S. yönetimindeki otomobil, sağ şeride geçerken Şehmuz Y.’nin kullandığı motosiklete çarptı. Motosiklet, otomobilin altına girdi ve her iki araç bir anda yanmaya başladı. Olay yerine sevk edilen polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Araçlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı, ardından tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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