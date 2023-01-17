Nevşehir’de Kızılırmak kenarında ısınmak için yaktığı ateş 45 Dekar alani kül etti

Çevrede gezerken yangını gördüğünü söyleyen Fahri Çevirme ise, "Önce itfaiye ve polise haber verdik. İtfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarımız ile yangına müdahale ettik. Daha sonra Gülşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yetersiz kalınca Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Afat ekipleri yangına müdahale etti. Yangına sebep olan vatandaş da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangının çıkış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yangının verdiği hasar da havadan dron ile görüntülendi.