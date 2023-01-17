Haberler Yaşam Videoları Nevşehir’de Kızılırmak kenarında ısınmak için yaktığı ateş 45 Dekar alani kül etti

Nevşehir’de Kızılırmak kenarında ısınmak için yaktığı ateş 45 Dekar alani kül etti

Nevşehir’de Kızılırmak kenarında ısınmak için yaktığı ateş 45 Dekar alani kül etti
17.01.2023 21:23

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:56
Batman’da bir kişi aracında...
Yaşam 04:01
Çocuklarını yalnız bıraktığı...
Yaşam 00:31
Uyuşturucu taciri polisten...
Yaşam 01:26
Samsun'da kavşakta iki...
Yaşam 02:47
TEM’de 9 araçlı zincirleme...
Yaşam 01:06
Asker babanın 7 ay sonra...
Yaşam 00:51
Bir ay önce eşini kaybeden 48...
Yaşam 03:22
Eskişehir'de bir evden...
Yaşam 02:17
Çekmeköy’de kavga ettikleri...
Yaşam 03:37
Taksimetre açmayan sürücü,...
Yaşam 00:56
Motor kısmı alev alan dolmuş...
Yaşam 01:46
Kendisini takip edip saldıran...

Gülşehir ilçesi Hozankaya mevkiindeki Kızılırmak kenarında bir vatandaş, balık tutarken iddiaya göre ısınmak için ateş yaktı. Yakılan ateş rüzgarın etkisiyle sazlık alana sıçradı. Balık tutmaya gelen vatandaş kendi çabaları ile çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar önce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra ayaklarıyla ve küreklerle yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Vatandaşların kontrol altına alamadığı yangın büyüyerek önce yonca ekili ala, daha sonrada ceviz ekili alana sıçradı. Gülşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 150 bin liraya yakın zararının olduğunu söyleyen Sedat Gürlek, “Yangını kardeşim haber verdi. Buraya geldiğimde yangın büyümüştü. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın söndürüldü. Yangında çok sayıda sulama boruları, sulama dinamoları, enerji nakil hattı, meyve ağaçları ve ekili yonca alanı zarar gördü. Tahminime göre yaklaşık 45 dekar alan zarar gördü” dedi.

Yaşam Videoları

Çevrede gezerken yangını gördüğünü söyleyen Fahri Çevirme ise, "Önce itfaiye ve polise haber verdik. İtfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarımız ile yangına müdahale ettik. Daha sonra Gülşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yetersiz kalınca Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Afat ekipleri yangına müdahale etti. Yangına sebep olan vatandaş da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangının çıkış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, yangının verdiği hasar da havadan dron ile görüntülendi.

SON DAKİKA