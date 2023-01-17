Nevşehir’de Kızılırmak kenarında ısınmak için yaktığı ateş 45 Dekar alani kül etti

Gülşehir ilçesi Hozankaya mevkiindeki Kızılırmak kenarında bir vatandaş, balık tutarken iddiaya göre ısınmak için ateş yaktı. Yakılan ateş rüzgarın etkisiyle sazlık alana sıçradı. Balık tutmaya gelen vatandaş kendi çabaları ile çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar önce itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra ayaklarıyla ve küreklerle yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Vatandaşların kontrol altına alamadığı yangın büyüyerek önce yonca ekili ala, daha sonrada ceviz ekili alana sıçradı. Gülşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 150 bin liraya yakın zararının olduğunu söyleyen Sedat Gürlek, “Yangını kardeşim haber verdi. Buraya geldiğimde yangın büyümüştü. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın söndürüldü. Yangında çok sayıda sulama boruları, sulama dinamoları, enerji nakil hattı, meyve ağaçları ve ekili yonca alanı zarar gördü. Tahminime göre yaklaşık 45 dekar alan zarar gördü” dedi.