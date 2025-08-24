Nevşehir’de freni boşalan tır 2 araca çarptı

NEVŞEHİR'DE FRENİ BOŞALAN TIR 2 ARACA ÇARPTI

Nevşehir'in Cevher Dudayev Mahallesi'nde park edilen bir tır, freni çekilmediği için hareket ederek 2 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Caddesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın şoförü markete girmek için aracını çalışır vaziyette park etti. Freni çekilmeyen tır bir süre sonra geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen tır, yol kenarında park halindeki 2 araca çarptıktan sonra cadde ortasında makaslayarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.