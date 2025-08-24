PODCAST CANLI YAYIN

Nevşehir’de freni boşalan tır 2 araca çarptı

Nevşehir’de sürücüsünün markete girmek için park ettiği tır freni çekilmeyince geri geri giderek 2 araca çarptı, cadde ortasında makaslayarak durdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

NEVŞEHİR'DE FRENİ BOŞALAN TIR 2 ARACA ÇARPTI
Nevşehir'in Cevher Dudayev Mahallesi'nde park edilen bir tır, freni çekilmediği için hareket ederek 2 araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Caddesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın şoförü markete girmek için aracını çalışır vaziyette park etti. Freni çekilmeyen tır bir süre sonra geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen tır, yol kenarında park halindeki 2 araca çarptıktan sonra cadde ortasında makaslayarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bunlar da Var

Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
İzmir Torbalı’da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama
İzmir Torbalı’da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama
Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp
Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp
Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti
Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle