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Nevşehir’de eğitim kazası: 1 astsubay şehit oldu, 1 astsubay yaralı
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Nevşehir'de eğitim kazası: 1 astsubay şehit oldu, 1 astsubay yaralı

Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:59:12

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen eğitim sırasında yaşanan talihsiz kazada, bir astsubay şehit oldu, bir astsubay ise yaralandı.

Olay, iddiaya göre, kuru tetik eğitimi esnasında meydana geldi. Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Yasin Mahid Toparlak'ın silahı, doldur-boşalt işlemi sırasında yanlışlıkla ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, önce Toparlak'ın elini sıyırdı, ardından yakında bulunan silah arkadaşı İstikam Kıdemli Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun'un karın bölgesine isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki astsubay, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak karnından ağır şekilde yaralanan Astsubay Başçavuş Hüseyin Uzun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı Astsubay Toparlak'ın tedavisi ise devam ediyor.

Şehidin Nevşehir'deki evine Türk bayrağı asılırken, olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

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