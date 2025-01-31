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Nevşehir’de alkollü sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı
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Nevşehir’de alkollü sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 23:41 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 23:41

Nevşehir’de alkollü sürücü önünde duran otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu tespit edilen Furkan O. 06 HYB 52 plakalı Ford Marka otomobili ile seyir halindeyken önünde seyreden Furkan F.’nin kullandığı 06 HDV 479 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücülerinden Furkan F. ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde 06 HYB 52 plakalı otomobil sürücüsü 1.87 promil alkollü çıktı. Sürücüye 9 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine de el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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