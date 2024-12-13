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Nevşehir'de acı olay! Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti
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Nevşehir'de acı olay! Su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 10:17

Nevşehir'de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni düştüğü su kuyusundan AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

Olay Avanos ilçesine bağlı Özkonak Beldesinde yaşandı. Beldede ikamet eden 66 yaşındaki Fatma G. bir anda dengesini kaybederek evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler kuyuya düşen kadına ulaştı. Kuyuya inen AFAD ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından su kuyusundan çıkartılan Fatma G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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