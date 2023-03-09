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Navigasyonu ayarlarken dikkati dağıldı, otomobili ile takla attı

Navigasyonu ayarlarken dikkati dağıldı, otomobili ile takla attı
09.03.2023 00:54 - Son Güncelleme: 09.03.2023 00:58

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir Kara Yolu üzerindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bitlis'e seyreden sağlık görevlisi A.B., telefonundaki navigasyon uygulamasını ayarlamaya çalıştığı esnada dikkati dağılarak 06 CGZ 233 plakalı otomobili ile kaza yaptı. Şarampole devrilen otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu, sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, ambulansta tedavi gören sürücü hastaneye gitmeyi reddetti. Kolluk kuvvetlerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından da otomobil, ahtapot çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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