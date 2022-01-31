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Narkotik suçundan bir haftada 34 tutuklama

Narkotik suçundan bir haftada 34 tutuklama
31.01.2022 15:31

OTOMATİK OYNAT

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Ankara’da uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 24-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 273 şahıstan 34’ü tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 24-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 273 şahıstan 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 2.7 kilo esrar, 850 gram eroin, 780 gram kokain, 570 gram metamfetamin, 4 bin 300 adet ecstacy ve 10 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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