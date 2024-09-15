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Narin cinayetinde yeni gelişme! Yenge Hediye Güran adliyede
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Narin cinayetinde yeni gelişme! Yenge Hediye Güran adliyede

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024, 19:56 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2024, 19:56

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cezaevindeki amca Salim Güran’ın eşi Melek Güran'ın da eşinin yalanlarını deşifre ettiği öğrenildi. Narin ile tutuklu anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş modeli, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Öte yandan cinayetin işlendiği düşünülen saatlerde Narin'in evine girip çıktığı belirlenen Hediye Güran hakkında ek gözaltı kararı verilirken soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalışan İsa ve Şeyma Kaya da gözaltına alındı.

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