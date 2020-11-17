Naci Kızıler'in dağdan inip HDP ilçe başkanı olduğu ortaya çıktı!

Kahramanmaraş’taki operasyonda, PKK’lı teröristlerin silahla poz verdikleri bir fotoğraf ele geçti. Yüz tanıma sistemiyle fotoğraftaki teröristlerden birinin HDP’nin Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler olduğu tespit edildi. Kızıler tutuklanarak cezaevine kondu.

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