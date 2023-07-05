Müzisyen Onur Şener davasında karar açıklandı: Tutuklu iki sanık 25’er yıl hapis cezası aldı

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erberk ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, geçen celse savcılığın esasa ilişkin mütalaasını sunduğunu belirterek sanıklara son savunmaları için söz verdi.

Şener'in göğsüyle iteklemek suretiyle üzerine geldiğini iddia eden tutuksuz sanık Gözde Gündüz, "Onur Şener bize küfür etti, itekledi. Ben kendisini durdurmaya çalıştım ama ayıramadım. Eşim ayırmaya çalıştı, şiddet gördü. Eşim düştükten sonra ben de düştüm, kalktık sonra eşimin yanına gittim onunla ilgilendim" dedi.

Sanık Gündüz, 9 aydır olayın aydınlanması için hukuk mücadelesini sürdürdüklerini belirterek, eşi ve kendisi hakkında beraat kararı verilmesini mahkeme heyetinden talep etti.

Tutuksuz sanık Jale Erberk de olay anında Şener'in Ali Gündüz'ü tuttuğunu, Semih Soyalp'i de yola fırlattığını, o sırada kendisinin de bağırdığını aktardı. Erberk, olayla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Semih Soyalp, olay anında kavgayı ayırmak için ne yapabileceğine çok defa düşündüğünü söyleyerek, şunları anlattı:

"Onur Şener'in gelip İlker'e saldıracağını, İlker'in de gelip bardakla vuracağını ben öngöremedim. O anda bile içeriye girmeye çalıştım. Onur'a kötü bir şey yapmayı düşünmedim, bardak gelmesin diye araya elimi koydum, elim yaralandı. Benim Onur'a onun da bana yönelik müdahalesi olmadı. Göz göze bile gelmedik. İlker'i gördüm. İlker üzerine atladı. Olay bitti; 112'yi aradım. Elimden geleni yaptım. Ne yazık ki böyle kötü bir şey olması beni çok üzüyor. Çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Suçum günahım yok benim. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum."

Tutuklu sanık İlker Karakaş, olay anına ilişkin karar duruşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Olayda sahne önüne geldim, şarkı söyledim. Onur bana küfür etti. Onur'un daha sahnenin önünde neden küfür ettiğini anlamadım. Aslında çok basit bir konu. Anons yapılmış da biz çıkmamışız. Sahnenin önünde 3 küfürlü laf var. Laf arasında 'ya arkadaşım erkekler dışarı çıkın' deseydi ben konuyu anlar, problemi çözerdim. 5 dakika içinde sarmaş dolaş olurduk. Onur'un problemi ne bilmiyorum. Ona rağmen dışarı çıktık. Onur'a yönelik pasif bir direniş göstermedim. Sahnede öfkesini gördüm. Benim anlamadığım, biz dışarı çıktık, sen dışarı çıkıyorsun, geri dönüp bize saldırıyorsun. Kadınlara saldırması, ben buna hala anlam veremiyorum. Onur 2 metre, gözü dönmüş şekilde üzerimize saldırıyor. Bize saldıran bir adam vardı. Böyle bir adam üstünüze saldırınca elinizde ne varsa onunla kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Uzaklaşabildiğim kadar uzaklaştım."

Tutuklu sanık Ali Gündüz de yaşanan kavganın kadına şiddet sebebiyle çıktığını ifade ederken, şu beyanlara yer verdi:

"Onur Şener'le hiçbir temasım yok. İçkimizi alıp dışarı çıktık. İçeride 20'den fazla tanık var. Eldeki yara bir şeyi ifade etmiyor. Elimdeki kesi yere düşmemden kaynaklandı. Ben masumum. Onur Şener gelirken eşim Gözde'yi itekledi. Onur, İlker'e yumruk savurdu. İlker sonrasında bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Üst kısmında dağıldı. Ondan sonra eşim arada kalınca eşimi arkama almaya çalıştım. İlker ile Onur arasında arbede başladı. İki tarafı da ayırmaya çalıştım. Araya girmeye çalıştım. Benim gördüğüm İlker bardağı vurdu, bardağı vurduktan sonra ikisi birbirine girdi. Semih de içindeydi. Ben o esnada eşime odaklandım. Semih bir şey yaptı diyemem, ben sadece İlker'in vurduğunu gördüm. Olayda elimde bir bardak yoktu. Onur'u tanımıyorum. Suç kaydı var, darp olayları var. Ben masumum. Bugün bunun anlaşıldığını düşünüyorum. İnandığım beraat kararının herkesin içine sindiğini düşünüyorum. 8 aydır cezaevindeyim. Çok mağdur edildik. Beraat ve tahliyemi istiyorum."

25'er yıl ceza verildi

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme sanıklara takdiri indirim uygulayarak cezayı 25 yıla düşürdü.

Mahkeme sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.

"Oğlumu geri getirmeyecek ama oğlumu katleden canilere bu ceza çok az"

Kararın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onur Şener'in Annesi Leyla Şener verilen cezadan tatmin olmadığını belirterek, "Hiç tatmin olmadım. Oğlumu geri getirmeyecek ama oğlumu katleden canilere bu ceza çok az. Hiçbirimizi tatmin etmedi. 3 tane beraat. İçime sinmedi. Bunların hepsi canice oğlumu katletmiş. Hepsi var bu işin içinde. Neden iki tanesi? Neden 25 yıl? Bu kadar ucuz mu insan hayatı? Bu kadar ucuz mu?" ifadelerine yer verdi.

"Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek"

Onur Şener'in babası Erhan Şener de karardan memnun olmadıklarını söyledi. İşin takibini bırakmayacaklarını söyleyen baba Şener, "Evet, verilen karardan memnun değilim. Ama 2 kişinin müebbet hapse mahkum olması bir nebze içimizi soğuttu diyemeyeceğim ama bir de teselli noktası ancak bu işi takibini bırakmayacağız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" dedi.