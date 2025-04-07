PODCAST CANLI YAYIN
Muştalı kavga kamerada: O cani tutuklandı!
Haberler Yaşam Videoları

Muştalı kavga kamerada: O cani tutuklandı!

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 15:41 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 15:41

Adana Seyhan'da 'yan bakma' iddiasıyla çıkan kavgada 4 kişi 1 kişiye saldırdı. aralarına aldıkları Zakaria İbrahim S.'yi (17), tekme ve yumruklarla darbeden 4 şüpheliden Umut K. (19) tutuklandı, diğer 3'ünün işlemleri sürüyor. Gruptan birinin İbrahim S.'yi muşta ile darbettiği belirtildi. O anlar kamerada.

'Portakal Çiçeği Karnavalı' için parka giden bir grup genç arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Umut K. ile arkadaşları B.K. (16), M.K. (16) ve S.S. (17), aralarına aldıkları Suriye uyruklu Zakaria İbrahim S.'yi tekme ve yumruklarla darbetti. Çevredekilerin tepkilerine aldırmayan gençlerden biri, muştayla Zakariya İbrahim S.'ye defalarca yumruk attı. Grup, kavganın ardından koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ce sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Zakaria İbrahim S., şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri evlerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, Zakaria İbrahim S.'nin kendilerine hakaret ettiğini, kavganın bu nedenle yaşandığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SIRADAKİ VİDEO
Afyonkarahisar OSB'de kereste fabrikası yangını!
07.04.2025Pazartesi
Adana'dan dönen tur otobüsü Çorum'da kaza yaptı: 24 yaralı!
07.04.2025Pazartesi
Aydın Efeler'de tren kazası 1 ölü
07.04.2025Pazartesi
Edirne’de alkolü sürücü kazaya karıştı: 1 yaralı
07.04.2025Pazartesi
İzmir'de feci kaza: Minibüs devrildi! 1 ölü 10 yaralı
07.04.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Amasya’da otomobil çay kenarına uçtu: 5 yaralı 01:27
Amasya'da otomobil çay kenarına uçtu: 5 yaralı
06.04.2025Pazar
İlk kez göreceksiniz: Amca Salim Güran’ın evi ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde tutuklu yargılanıyordu! 02:58
Amca Salim Güran'ın evi ortaya çıktı!
06.04.2025Pazar
Çocuğuna acımasızca ve defalarca şiddet uygulayan cani baba tutuklandı 01:08
Çocuğuna şiddet uygulayan cani baba tutuklandı
06.04.2025Pazar
Mersin’de feci kaza: Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı 00:35
Mersin'de feci kaza: Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
06.04.2025Pazar
CANLI YAYIN