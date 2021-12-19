Haberler Yaşam Videoları Muş'ta kar ve tipi yüzünden mahsur kalan 30 kişi güçlükle kurtarıldı

Muş'ta kar ve tipi yüzünden mahsur kalan 30 kişi güçlükle kurtarıldı

Muş'ta kar ve tipi yüzünden mahsur kalan 30 kişi güçlükle kurtarıldı
19.12.2021 13:40

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:23
Kaza yapan araç takla atarak...
Ana Sayfa 03:16
Yolda bulduğu ve aracına...
Ana Sayfa 01:39
Sobadan sızan gaz 7 kişiyi...
Ana Sayfa 01:06
Kilosu 150 Türk Lirasını bulan...
Ana Sayfa 00:46
Servis ile otobüs şoförü...
Ana Sayfa 00:30
Sokak köpeğinin kovaladığı...
Ana Sayfa 00:58
Siirt'te karda araçlar ekipler...
Ana Sayfa 01:12
TÜRKSAT 5B uydusu uzaya...
Ana Sayfa 01:01
Metrobüs yolunda feci kaza!
Ana Sayfa 05:48
Oğlunun kurtarılışını...
Ana Sayfa 02:09
Türkiye'nin 8'inci uydusu...
Ana Sayfa 00:15
Ali Babacan, Türkiye ve Başkan...

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatını olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı. 11 köy ile 3 mezranın bulunduğu Yazladeresi grup köy yolu da kapanınca 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köylüler, ekipler sayesinde evlerine ulaştırıldı. Bu arada bölgede etkili olan tipi karla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA