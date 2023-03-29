RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Muş'ta fırtına ezdi geçti! 107 kilometre hıza ulaştı, birçok evin çatısını uçurdu

Muş'ta fırtına ezdi geçti! 107 kilometre hıza ulaştı, birçok evin çatısını uçurdu

Muş'ta fırtına ezdi geçti! 107 kilometre hıza ulaştı, birçok evin çatısını uçurdu
29.03.2023 17:37

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:27
İstanbul dahil 54 kent için...
Yaşam 02:54
Madeni yağ deposu alev alev...
Yaşam 01:44
Adıyaman'da depremlerin ikiye...
Yaşam 02:10
Gaziantep’te bağ evinde...
Yaşam 03:19
Depremden 49'uncu gününde...
Yaşam 00:22
Deprem bölgesinde hırsızlık...
Yaşam 01:17
İstanbul'da bombalı eylem...
Yaşam 05:04
Bağcılar'da kaldığı çatı...
Yaşam 01:04
Arnavutköy’de motosiklet...
Yaşam 01:51
Gebze'de fabrika yangını:...
Yaşam 02:41
Kocaeli'de vahşet
Yaşam 00:16
Gaziantep'te pes dedirten...

Muş’ta dün geceden itibaren etkili olan yağmur, dolu ve hızı saatte 107 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.

Yaşam Videoları

Muş'ta dün geceden itibaren etkili olan yağmur, dolu ve hızı saatte 107 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.

Muş'ta etkili olan kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz yönde etkilerken, birçok evin çatısını da uçurdu. Fırtına nedeniyle çatıdan kopan sac ve kereste parçaları 2 okul ve Muş Devlet Hastanesinin bahçesine savruldu. Ayrıca bir okulun ise çatısı tamamen uçtu. Yaşanan fırtınada öğrenci ve hasta yakınlarının bahçede olmaması büyük bir faciayı önledi. Yaşanan fırtınadan dolayı sanayideki iş yerinde çalıştığı esnada başına tabela düşmesi sonucu yaralanan bir kişi ise Diyarbakır'a sevk edildi.

Şiddetli fırtınanın çatıları uçurduğunu ifade eden vatandaşlardan Turan Akın, hastane bahçesinde bulunanlar son anda düşen sac parçalarından kurtulduklarını belirterek, "Ben bu sitede oturuyorum, şiddetli rüzgâr nedeniyle çatılarımız uçtu. O anda bahçede bulunanlar son anda kurtuldu. Uçan çatılar site ve hastane bahçesine düştü, şans eseri kimse yaralanmadı. Fırtına devam ediyor her an çatı uçabilir" dedi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının yer yer 107 kilometre ulaştığı belirtildi. Yetkililer, rüzgar ve fırtınanın yarın akşama kadar devam edeceğini ve vatandaşları dikkatli olmaları istenildi.

SON DAKİKA