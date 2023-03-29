Muş'ta fırtına ezdi geçti! 107 kilometre hıza ulaştı, birçok evin çatısını uçurdu

Muş'ta dün geceden itibaren etkili olan yağmur, dolu ve hızı saatte 107 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.

Muş'ta etkili olan kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz yönde etkilerken, birçok evin çatısını da uçurdu. Fırtına nedeniyle çatıdan kopan sac ve kereste parçaları 2 okul ve Muş Devlet Hastanesinin bahçesine savruldu. Ayrıca bir okulun ise çatısı tamamen uçtu. Yaşanan fırtınada öğrenci ve hasta yakınlarının bahçede olmaması büyük bir faciayı önledi. Yaşanan fırtınadan dolayı sanayideki iş yerinde çalıştığı esnada başına tabela düşmesi sonucu yaralanan bir kişi ise Diyarbakır'a sevk edildi.

Şiddetli fırtınanın çatıları uçurduğunu ifade eden vatandaşlardan Turan Akın, hastane bahçesinde bulunanlar son anda düşen sac parçalarından kurtulduklarını belirterek, "Ben bu sitede oturuyorum, şiddetli rüzgâr nedeniyle çatılarımız uçtu. O anda bahçede bulunanlar son anda kurtuldu. Uçan çatılar site ve hastane bahçesine düştü, şans eseri kimse yaralanmadı. Fırtına devam ediyor her an çatı uçabilir" dedi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının yer yer 107 kilometre ulaştığı belirtildi. Yetkililer, rüzgar ve fırtınanın yarın akşama kadar devam edeceğini ve vatandaşları dikkatli olmaları istenildi.