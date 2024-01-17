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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024, 09:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 09:15

Muş-Mutki karayolunda mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı

Muş’ta etkili olan tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 22 araç içinde bulunan 70 kişi, 5 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Muş-Mutki karayolunun 10. kilometresinde araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 22 araç ve araçlarda bulunan 70 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kar ve fırtınanın etkili olduğu Muş-Mutki karayolu trafiğe kapatıldı. Muş Karayolları 113. Şube Şefliği Rotatif operatörü İdris Karakan, Mutki-Hasköy kara yolunun tipiden dolayı sürekli kapandığını ifade ederek, “Tipi ve fırtına nedeniyle yol sürekli kapanıyor. Mahsur kalanların ihbarı üzerine bölgeye geldik. Zor şartlarda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tipi devam ediyor. 20 kilometrelik yolun 7-8 kilometresi tipi nedeniyle kapanıyor. Şu an itibariyle yol trafiğe kapatıldı" dedi.

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