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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 16:08 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 16:08

"Murat Kurum'dan Sirkeci Tren Garı İçin Tarihi Dönüşüm Vaadi: İstanbul'un Kalbinde Yeni Bir Soluk"

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, Sirkeci Tren Garı'nın kapsamlı bir çevre düzenlemesinden geçirileceğini ve İstanbul'un tarihi dokusuna yeni bir canlılık getirileceğini açıkladı. Ray sisteminin korunacağı bu tematik yenileme ile gar, tüm İstanbulluların ve ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebileceği, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak cıvıl cıvıl bir alana dönüştürülecek. Bu proje, şehrin tarihi ve kültürel mirasını ön plana çıkarırken, aynı zamanda modern yaşamın gereksinimlerine de cevap verecek bir dönüşümü tem

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"Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan İstanbul Sanayisini Dönüştürecek Vaat: Daha Yeşil ve Düzenli Bir Endüstri İçin Büyük Hamle"
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