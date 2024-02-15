Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'Risksiz İstanbul' tanıtım toplantısında, Sirkeci Tren Garı'nın kapsamlı bir çevre düzenlemesinden geçirileceğini ve İstanbul'un tarihi dokusuna yeni bir canlılık getirileceğini açıkladı. Ray sisteminin korunacağı bu tematik yenileme ile gar, tüm İstanbulluların ve ziyaretçilerin keyifli vakit geçirebileceği, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak cıvıl cıvıl bir alana dönüştürülecek. Bu proje, şehrin tarihi ve kültürel mirasını ön plana çıkarırken, aynı zamanda modern yaşamın gereksinimlerine de cevap verecek bir dönüşümü tem