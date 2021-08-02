Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yangın yeniden başladı

Muğla Seydikemer Arifler Mahallesi’nde dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangını bugün Kabaağaç Mahallesi’nden patlak verdi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayıldı.

Öğlen saatlerinde Kabaağaç Mahallesi'nden dumanların yükseldiğini gören görevliler yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Bu arada yöre sakinleri yangın söndürme ekiplerine yardımcı olmak için adeta seferber oldu. Bazı vatandaşlar traktörlerine su tankeri takarak yangın bölgesine su taşırken, çapasını küreğini alan bir çok kişi de yangını söndürmek için bölgeye akın etti. Kabaağaç bölgesindeki yangını da söndürme çalışmaları devam ediyor.

