Haberler Yaşam Videoları Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yangın yeniden başladı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yangın yeniden başladı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yangın yeniden başladı
02.08.2021 18:02
Ana Sayfa 07:01
Bakanlardan önemli açıklamalar
Ana Sayfa 02:29
İstanbul'da facianın eşiğinden...
Ana Sayfa 02:37
Azra Gülendam Haytaoğlu...
Ana Sayfa 02:05
Umuda yolculuk! Mahalleler...
Ana Sayfa 00:38
UEFA Avrupa Ligi kura...
Ana Sayfa 01:18
Türkiye genelinde elektrik...
Ana Sayfa 01:57
Beton mikseri yan yattı!...
Ana Sayfa 43:07
Türkiye'deki orman...
Ana Sayfa 02:14
Konya'daki katliamla ilgili...
Ana Sayfa 01:34
LGS birinci nakil sonuçları...
Ana Sayfa 01:47
Kabine Toplantısı ne zaman?...
Ana Sayfa 02:05
Vefat sayısı yükseldi!

Muğla Seydikemer Arifler Mahallesi’nde dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangını bugün Kabaağaç Mahallesi’nden patlak verdi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayıldı.


Öğlen saatlerinde Kabaağaç Mahallesi'nden dumanların yükseldiğini gören görevliler yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Bu arada yöre sakinleri yangın söndürme ekiplerine yardımcı olmak için adeta seferber oldu. Bazı vatandaşlar traktörlerine su tankeri takarak yangın bölgesine su taşırken, çapasını küreğini alan bir çok kişi de yangını söndürmek için bölgeye akın etti. Kabaağaç bölgesindeki yangını da söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yaşam Videoları