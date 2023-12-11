Muğla’nın Menteşe otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Kaza, Zihni Derin Caddesi üzerinde Düğerek istikameti 32 Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zihni Derin Caddesi üzerinde Düğerek istikametinden 41 Evler kavşak istikametine seyir halinde olan H.K. idaresindeki 48 JF 043 plakalı otomobil 32 Evler Kavşağı'nda Serdar Levent Kaşıkara'nın kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Kaşıkara'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Kaşıkara doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.