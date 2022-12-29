Muğla’nın Marmaris ilçesinde zorla uyuşturucu satmak istedikleri Rus uyruklu bir şahıs ve Türk vatandaşının kolundaki saatini almak istediler

Kaldığı aparta giden Rus uyruklu P.B.'nin üç şahıs tarafından kesilerek zorla uyuşturucu satılmak istendi. Teklifi geri çeviren P.B. şahıslar tarafından darp edilerek, cebindeki bin 200 TL parasını ve banka kartı zorla alındı. Banka kartından da 2 bin TL çeken şüpheliler daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olay üzerine P.B. karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu. İlk olaydan bir gün sonra ise D.K. isimli Türk vatandaşının da önü Siteler Mahallesi'nden ana caddeye yürürken kesildi. İki şahsın yanına gelerek konuşmaya çalıştığı D.K. uzaklaşmak istese de şahıslar buna izin vermedi. Daha sonra şahsılardan bir tanesi D.K.'nın kolundaki saati beğendiğini söyleyerek kendi kolundaki saat ile değiştirmek istedi. Teklifi kabul etmeyen D.K.'ya saldıran şahıslar D.K.'yı da darp sandalye ve yumrukla darp ederek olay yerinden uzaklaştı. D.K. tesadüf eseri yoldan geçen trafik ekiplerine sığınarak şahıslardan şikayetçi oldu.