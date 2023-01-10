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Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olması bekleniyor
10.01.2023 19:13

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden güneşli hava yerini kapalı ve rüzgarlı bir havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Muğla ve ilçelerinde sağanak yağış, şiddetli fırtınaya karşı uyarıda bulunuldu. Henüz sağanak yağışların başlamadığı Marmaris ilçe merkezindeki yat limanındaki tekneler fırtınaya karşı tonozlar ve halatlar ile teknelerini sağlama aldı. Fırtınanın gece saatlerinde etkili olması beklenirken, yetkililer olumsuz durumlara karşı vatandaşları uyardı.

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