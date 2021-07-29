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Muğla'da yangın! Lüks oteldeki tatilciler tekneyle tahliye edildi

Muğla'da yangın! Lüks oteldeki tatilciler tekneyle tahliye edildi
29.07.2021 19:43
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Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Muğla'da tatil bölgelerine yakın ormanlık alanlarda çıkan yangın lük otellerin kapısına kadar dayandı. Otellerdeki vatandaşlar ve tatilciler tekneyle tahliye edildi. İşte o anlar...


Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Muğla'da tatil bölgelerine yakın ormanlık alanlarda çıkan yangın lük otellerin kapısına kadar dayandı. Otellerdeki vatandaşlar ve tatilciler tekneyle tahliye edildi. İşte o anlar...
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