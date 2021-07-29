Muğla'da yangın! Lüks oteldeki tatilciler tekneyle tahliye edildi

Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Muğla'da tatil bölgelerine yakın ormanlık alanlarda çıkan yangın lük otellerin kapısına kadar dayandı. Otellerdeki vatandaşlar ve tatilciler tekneyle tahliye edildi. İşte o anlar...