Haberler Yaşam Videoları Muğla'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
13.02.2022 08:56

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:15
Filiz Akın’dan sevgiler günü...
Ana Sayfa 02:01
Buse Varol Alişan çifti...
Ana Sayfa 00:22
Bayrampaşa Hali'nde yangın!
Ana Sayfa 02:46
Başkan Erdoğan BAE basınına...
Ana Sayfa 00:48
Araçların hayalet...
Ana Sayfa 00:45
Adana'da yaşayan...
Ana Sayfa 00:57
'Hamam böcekleri' paketlendi!
Ana Sayfa 00:38
Yangında hayatını...
Ana Sayfa 11:02
Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ana Sayfa 02:05
Son Dakika! Mart'ta bin 500...
Ana Sayfa 00:26
Yaşlı kadın engelli oğlunu...
Ana Sayfa 00:22
CHP'li Kadıköy Meclis...

Edinilen bilgilere göre; Mustafa Şimşek'in kullandığı 20 PL 592 plakalı otomobil, Bozyer Mahallesi’nde su kanalına düştü. Otomobilin düştüğünü görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 metrelik su dolu kanaldan sürücünün çıkarılamaması üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timinden yardım istendi. Olay yerine gelen dalgıçların akıntının çok olmasında dolayı araçtaki Şimşek'e ulaşamaması üzerine barajdan kanala gelen kapaklar kapatıldı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından Şimşek'in cesedi otomobilden çıkarıldı. Şimşek'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA