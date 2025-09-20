PODCAST CANLI YAYIN

Muğla’da otomobiller çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı, araçtan düşen bir vatandaş itfaiye ekiplerinin çabasıyla uçurumdan kurtarıldı.

ÇARPIŞMA DEVETAŞI MEVKİİNDE YAŞANDI

Muğla'nın Menteşe ilçesi Devetaşı mevkiinde 48 KN 141 plakalı araç ile 48 AR 471 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

VATANDAŞ UÇURUMA YUVARLANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birinden düşen bir kişi uçuruma yuvarlandı. Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yoğun çabaların ardından yaralıyı kurtardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kaza sonrası polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

