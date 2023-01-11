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Muğla’da motosikletli kurye aniden karşısına çıkan yayaya çarpmamak hakimiyetini kaybedip düştü

Muğla’da motosikletli kurye aniden karşısına çıkan yayaya çarpmamak hakimiyetini kaybedip düştü
11.01.2023 22:18

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Sokak esnafının kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı kuryeyi hastaneye sevk etti. Edinilen bilgiye göre Marmaris Tepe Mahallesi Yeniyol caddesinde meydana gelen kazada bir restoranda paketçi kurye olarak çalışan 22 yaşındaki M.E.Ç, yolun karşısına geçmek için önüne çıkan Y.K ‘ye çarpmamak için frene basınca yağmurdan kayganlaşan yolda dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisi ile kafasındaki kaskı da fırlayan motorlu kurye, ambulans ile sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesinde tedavi alına alındı.

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