Muğla’da kaçak maymun alarmı: Jandarma ve mahalleli seferber oldu

Giriş Tarihi: 13.05.2025 11:11:32

Olay, Ula ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, sokakta tasmalı bir maymunun dolaştığını fark edince durumu hemen mahalle muhtarı Güler Keleş'e bildirdi. Olay yerine gelen muhtar Keleş, aç olduğu görülen maymunu muzla besleyerek sakinleştirdi ve ardından Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kısa bir kovalamacanın ardından maymunu yakalamayı başardı. Tasmalı olması nedeniyle sahipli olduğu ve kafesten kaçtığı değerlendirilen maymun, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olay, mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, yetkililer maymunun nereden ve nasıl kaçtığına ilişkin inceleme başlattı. Mahalle sakinleri ise benzeri durumların tekrar yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını istedi.