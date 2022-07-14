Haberler Yaşam Videoları Muğla'da gece görüşlü helikopterler göreve başladı

Muğla'da gece görüşlü helikopterler göreve başladı

Muğla'da gece görüşlü helikopterler göreve başladı
14.07.2022 08:32

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:54
Yunanistan’da yangın söndürme...
Yaşam 02:37
Sıcaktan bunalan çocuklar...
Yaşam 02:06
19 yaşındaki gencin ölümüyle...
Yaşam 01:57
Yaşlı adamın Erdoğan sevgisi:...
Yaşam 00:54
Kan donduran manzara! Kalede...
Yaşam 01:30
Kontrolden çıktı şarampole...
Yaşam 04:24
40 metreden denize atladı,...
Yaşam 02:30
E5'te herkesin gözü önünde...
Yaşam 04:21
Köylünün 'yarım doktor' hasadı...
Yaşam 01:38
İstanbul-İzmir yolunda korkunç...
Yaşam 00:13
Tehlikeli yolculuk kamerada!
Yaşam 00:25
Meksika’da ev partisine...

Muğla’nın Datça ilçesindeki orman yangınında Türkiye'de ilk defa gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tarafından alevlere müdahalede bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin gece görüşlü helikopterlerin ilk defa Datça yangınında deneneceğini açıklamasının ardından helikopterler göreve başladı. Gecenin karanlığında havalanan iki adet gece görüşlü yangın söndürme helikopteri alevlere su atarak müdahalede bulundu. Gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi ile yangının daha kısa sürede kontrol altına alınması amaçlanıyor. Karadan da yangına müdahale gecenin karanlığında devam ediyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA