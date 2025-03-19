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Muğla’da feci kaza! Virajı alamadı taksinin üstüne böyle uçtu
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Muğla'da feci kaza! Virajı alamadı taksinin üstüne böyle uçtu

Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025 13:50

Muğla'nın Bodrum ilçesinde virajı alamayan otomobil refüje çarpıp karşı şeride geçerek ticari taksi ile çarpışırken o anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, Torba Mahallesi Bodrum - Milas Karayolu'nda meydana geldi. Milas istikametine giden otomobil, Kaynar mevkisini geçtikten sonra virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpan otomobil, karşı şeride geçerek, o sırada karşı yönden gelen ticari taksi ile çarpıştı. Kaza da başkan bir hafif ticari araç ise devrilen otomobile çarptı. Kaza ihbarın ardından 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekipleri olay yerine geldi. Kazada yaralanan Halil B., 112 Acil Sağlık ambulansıyla hastaneye kaldırılırken genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.


Yaşanan trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde virajı alamayan otomobilin önce refüje çarpması ve ardından karşı şeride geçerek taksi ve diğer araçla çarpışması yer alıyor.

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