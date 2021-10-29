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Muğla’da ana su hattı borusu bomba gibi patladı! İşte o anlar…

Muğla’da ana su hattı borusu bomba gibi patladı! İşte o anlar…
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su hattı borusu bomba gibi patladı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle asfaltlar yerinden sökülürken, 2 araçta maddi hasar oluştu.

Yaşam Videoları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su hattı borusu bomba gibi patladı.

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ana su hattı bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından metrelerce yükseğe ulaşan su, caddeyi kısa sürede göle çevirdi. Bazı evleri ve bahçeleri su bastı. İçme su hattından çıkan basınçlı su asfaltları da yerinden söktü. Patlamanın etkisi ile yol kenarında bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu. Su hattının patlama anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Dakikalar içerisinde tüm caddeyi su kaplaması ve araçların zarar görmesi güvenlik kameranca kaydedildi.

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