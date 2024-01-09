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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 15:53 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 15:57

Muğla Marmaris'te 159 bin 744 şişe bandrolsüz içki yakaladı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM Büro ekipleri kaçakçılık ile mücadele çalışmaları dahilinde operasyonlara devam ediyor. Ekipler son operasyonda 159 bin 744 şişe bandrolsüz alkollü içecek yakaladı. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Marmaris KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadele çalışmaları neticesinde Beldibi Mahallesinde bir işyerinde sahte, bandrolsüz içki olduğunu tespit eti. Ekipler Marmaris Beldibi Mahallesinde bulunan bir işyerine ait depoda yaptıkları operasyonda, ithalatının, üretiminin ve piyasaya arzı yasak olan 159 bin 744 şişe (6 bin 389 litre) bandrolsüz alkollü içki ele geçirdi. Ele geçirilen içkiler imha edilmek üzere ilgili kuruma gönderildi.

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