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Muğla Fethiye’de tur teknesi battı! 1'i çocuk 3 yaralı

Muğla Fethiye’de tur teknesi battı! 1'i çocuk 3 yaralı
03.07.2021 17:44
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik tur teknesi battı. 37 yolcu 3 mürettebatın bulunduğu teknedeki yolculardan 1'i çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde günübirlik tur teknesi ile tura çıktılar. Saat 16:30 sıralarında turdan dönüp Ölüdeniz sahiline yaklaşan tekne şu anda henüz bilinmeyen bir nedenle aniden su alıp batmaya başladı.

1'İ ÇOCUK 3 YARALI

Kısa sürede sulara gömülen teknedeki 37 yolcu ve 3 mürettebattan 1'i çocuk üç kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olaydan sonra kısa sürede bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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