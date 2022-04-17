RAMAZAN İMSAKİYE
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Muğla Fethiye'de kan donduran cinayet! Ev arkadaşını çekiçle öldürdü

Muğla Fethiye'de kan donduran cinayet! Ev arkadaşını çekiçle öldürdü
17.04.2022 23:57

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir kişi tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü.

Yaşam Videoları

Edinilen bilgilere göre; Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan G.U. (56) ile ev arkadaşı C.İ.(26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ., G.U.'nun başına çekiçle vurdu. C.İ. olay yerinde karakola giderek arkadaşı ile kavga ettiğini ve ölmüş olabileceğini söyledi. Eve sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, G.U'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına C.İ.'nin işlemleri emniyette devam ediyor.

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