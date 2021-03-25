Haberler Video Yaşam Videoları Muğla - Datça - Marmaris karayolunda heyelan

Muğla - Datça - Marmaris karayolunda heyelan

Muğla - Datça - Marmaris karayolunda heyelan
25.03.2021 15:01
Ana Sayfa 00:45
Dünya ticareti durdu! Haftalar...
Ana Sayfa 00:39
Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı
Ana Sayfa 01:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt...
Ana Sayfa 02:13
Cumhuriyet savcısı başından...
Ana Sayfa 00:24
Merve Boluğur sansürledi...
Ana Sayfa 00:20
CHP'li İBB kaderine terk etti!...
Ana Sayfa 00:19
ABD'de Joe Biden yine...
Ana Sayfa 01:57
Devlet Bahçeli Alman Sol...
Ana Sayfa 01:19
Türkiye'den Fransa'ya tepki!
Ana Sayfa 01:26
MEB'den yeni sınav takvimi!...
Ana Sayfa 00:58
İsrail'in gizli üsleri deşifre...
Ana Sayfa 01:46
Çekmeköy’de korkutan fabrika...

Son dakika haberine göre Datça - Marmaris arasındaki karayolunun 33. kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu bölgede ulaşım tek şeritten sağlanırken, ekipler çalışma başlattı.


Datça-Marmaris karayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Edinilen bilgiye göre, Datça-Marmaris karayolunun 33. kilometresinde önceki gün etkili olan yağışlar nedeniyle karayolu kenarındaki toprak alanda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle toprak ve kaya parçaları yola düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılabilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşam Videoları