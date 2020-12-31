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Muğla Bodrum'da korkutan yangın! Pelet fabrikası küle döndü

Muğla Bodrum'da korkutan yangın! Pelet fabrikası küle döndü
31.12.2020 08:21
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Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde pelet fabrikasının marangozhane bölümü yandı. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, fabrika kullanılamaz hale geldi.


Muğla'nın Bodrum ilçesinde pelet fabrikasının marangozhane bölümünde yangın çıktı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında saatlerinde Bodrum - Turgutreis karayolu Yahşi Kavşağı yakınında faaliyet gösteren marangozhane ve palet üretim tesisinde çıktı.

KISA SÜREDE ALEVLER BİN METREKARELİK ALANI KAPLADI
Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Fabrika içerisinde bulunan yanıcı maddelerden dolayı, yaklaşık bin metrekarelik kapalı alan kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta büyük zorluk yaşadı. Yangında iş makineleri de kullanıldı.

3 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekipleri 3 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan, bölgeden geçen yüksek gerilim hattındaki enerji tedbir amaçlı kesilirken, ilçenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.

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