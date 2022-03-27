Müge Anlı'daki Rize cinayetinde 2 tutuklama! Dursun Zehir'in katilinden itiraf geldi işte kan donduran ifadeler: 'Testereyle 5 parçaya böldüm'

Müge Anlı'daki Rize cinayetinde 2 tutuklama! Dursun Zehir'in katilinden itiraf geldi, ifadeler kan dondurdu! 71 yaşındaki Dursun Zehir'in öldürüldüğü 169 gün sonra netleşti. Şüpheler dedesinden para isteyen torun Kerim Bekar'ın züerindeydi... Trabzon - Rize yolu arasında sırra kadem basan yaşlı adamın cesedini aramak için Rize'deki 'Kız Kalesi'nin çevresinde balık adamlar tarafından su altı çalışmaları başlatılmıştı. 171 gün sonra tutuklama geldi. Müge Anlı'da aranan Dursun Zehir'in katili tüyler ürperten cinayeti detaylarıyla anlattı. Dursun Zehir nasıl öldürüldü? İşte korkunç cinayetin detayları...