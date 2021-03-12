Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! 'Eski eniştem tecavüz etti' demişti...

'Eski eniştem bana tecavüz etti' demişti... Müge Anlı'daki Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri dehşete düşürdü! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına eski enişteleri tarafından şantaj yapılmak üzere çekilen çıplak görüntüleriyle başvurdu Abdurrahman Çığ ve ailesi... Ağızları açık bırakan ve akıllara yine Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesini getiren Çığ ailesinden Abdurrahman Çığ'ın başına gelenler Türkiye'yi dehşete düşürdü. Ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından tecavüze uğradığını, şantaja uğradığını ve dolandırıldığını iddia eden Abdurrahman Çığ'ın çıplak görüntüleri, Müge Anlı başta olmak üzere herkesi şoke etti. İşte 'İkinci Palu vakası' dedirten Çığ ailesinin iddiaları ve 12 Mart ATV Müge Anlı son bölümde yaşananlar...

Abdurrahman Çığ'ın eniştesi İsa Akman tarafından dolandırıldı mı? Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını bu olayda da enişte olayı olduğunu açıkladı. Abdurrahman ellerin bağlanıp ensesine tel bağladıklarını elbiselerini bıçakla kestiklerini tara ile göğsüne vurulduğunu kulağının kesildiğini ileri sürdü. Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını bu olayda da enişte olayı olduğunu açıkladı. Abdurrahman ellerin bağlanıp ensesine tel bağladıklarını elbiselerini bıçakla kestiklerini tara ile göğsüne vurulduğunu kulağının kesildiğini ileri sürdü.