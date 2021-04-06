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Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Görüntüler dehşete düşürdü! 88 yaşındaki Fadime Arslan gelininin şiddeti yüzünden mi öldü?

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Görüntüler dehşete düşürdü! 88 yaşındaki Fadime Arslan gelininin şiddeti yüzünden mi öldü?
06.04.2021 13:42
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Manisa'nın Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi’nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart’ta hayatını kaybetti. Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü konusunu ele alan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te 88 yaşındaki kadının gelini tarafından dövüldüğü video ortaya çıktı. Manisa’da yaşayan Fadime Arslan gördüğü şiddetten mi öldü? İşte Fadime Arslan'ın ölümüne ilişkin dehşete düşüren o görüntüler...


Selendi ilçesi merkezine 25 kilometre mesafedeki kırsal Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta hayatını kaybetti. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerden Arslan'a gelini F.A. tarafından şiddet uygulanıp, kötü muamelede bulunulduğu tespit edildi.

Evdeki tüm olaylara şahit olan evin gelini Fidan Arslan, "İki yıldır evin geliniyim. Kayınvalidem ve eşim kayınpederimden yüz bularak Ebe nineye şiddet uyguluyordu. Ben de şiddete maruz kaldım ve 'Karışırsan seni keser, ormanlıkta saklarım' diye tehdit edildim. Kayınvalidem ebe ninemizi çok darp etti, sırtına vurdu, saçını çekti. Ben de 'Yapma anne' deyince benim de saçlarımı yoldu. Olay anından gizli görüntüler çekip akrabalarıma gönderdim. Gelip beni o evden kurtardılar." ifadelerini kullandı.

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