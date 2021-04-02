Müge Anlı'da sıradışı olay! Karısıyla geldi sevgilisini dolandırıcılıkla suçladı! Arabada üzerime atladı beni kirletti...

Böylesi ne görüldü duyuldu... Müge Anlı'nın 2 Nisan canlı yayınını akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. Müge Anlı'ya gelen Erol Karakoç ve eşi Nagihan Karakoç'un anlattıkları hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şoke etti. Nursel Yüksel'le yasak yaşayan Erol Karakoç, Nursel Yüksel tarafından dolandırıldığını ve 1 milyon 200 bin lirasını kaptırdığını söyledi. 'Mobilya almaya gittik dönüşünde bir anda arabada üzerime çıktı, beni kirletti' diyen Erol Karakoç'un açıklamaları sonrası Nagihan Karakoç'un eşini savunması tepki topladı.