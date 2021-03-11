Müge Anlı'da ikinci Palu olayı! Çıplak fotoğraflarını Müge Anlı'nın ekibine gönderdi! Tecavüz, dolandırıcılık, işkence ve darp...

Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Eniştesi tarafından tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ anlattı, akıllara Türkiye gündemine bomba gibi düşen Palu ailesi geldi. Eniştesi tarafından evlilik vaadiyle dolandırılan ve ormanda tecavüze uğradığını iddia eden Abdurrahman Çığ, çıplak fotoğraflarını Müge Anlı ekibine göndererek canlı yayına başvuruda bulundu. Ablasının 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından tecavüze uğradığını iddia eden ve 500 bin liralık senet imzalayan Abdurrahman Çığ'ın Müge Anlı'da anlattıkları şoke etti. Cinsel istismar, işkence ve dolandırılma iddiaları akıllara ayrıntılarıyla dehşete düşüren Palu ailesini getirdi.