Haberler Video Yaşam Videoları Müge Anlı Aleyna Şeker'in heyet raporunu canlı yayında açıkladı! 'Ben onu engelsiz seviyorum' diyen İshak gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı Aleyna Şeker'in heyet raporunu canlı yayında açıkladı! 'Ben onu engelsiz seviyorum' diyen İshak gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı Aleyna Şeker'in heyet raporunu canlı yayında açıkladı! 'Ben onu engelsiz seviyorum' diyen İshak gözyaşlarına boğuldu
10.03.2021 12:13
Ana Sayfa 00:54
29 ilaç daha geri ödeme...
Ana Sayfa 01:11
Okullar yaz boyu açık olacak!
Ana Sayfa 05:40
Erdoğan'dan CHP'ye Albayrak...
Ana Sayfa 07:36
Akkuyu neden önemli?
Ana Sayfa 00:05
Jigolo olmak isteyenler...
Ana Sayfa 05:14
İşçiye koruma kalkanı
Ana Sayfa 01:36
Akaryakıt alırken nelere...
Ana Sayfa 02:20
Öğrencileri taşıyan minibüs...
Ana Sayfa 00:08
Öğrenci ve işçileri taşıyan...
Ana Sayfa 00:42
Boğaziçi Üniversitesi...
Ana Sayfa 00:58
Çağatay Ulusoy ve Duygu...
Ana Sayfa 03:13
Ömer Çelik: Kadınlar...

Aleyna Şeker'in heyet raporunu Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 'Çok seviyorum' diyen İshak Köksal gözyaşlarına boğuldu. Ankara'da yaşayan Aleyna Şeker'in sosyal medyada tanıştığı İshak Köksal tarafından kaçırıldığı iddia edilen Aleyna Şeker, dakikalar içerisinde bulundu. Sevgi yurduna yerleştirilen Aleyna önceki gün ailesine kavuştu. Heyet raporu sonucu beklenen Aleyna Şeker'in yanına kaçtığı İshak Köksal Müge Anlı canlı yayınında, 'Ben onu engelsiz sevdim' sözleriyle dikkat çekti. Beklenen rapor geldi. Müge Anlı Aleyna Şeker'in heyet raporunu açıkladı, 'Çok seviyorum' dediği Aleyna'yı karşısında gören İshak gözyaşlarına boğuldu.


Yaşam Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ