Müge Anlı Aleyna Şeker'in heyet raporunu canlı yayında açıkladı! 'Ben onu engelsiz seviyorum' diyen İshak gözyaşlarına boğuldu

Aleyna Şeker'in heyet raporunu Müge Anlı canlı yayında açıkladı! 'Çok seviyorum' diyen İshak Köksal gözyaşlarına boğuldu. Ankara'da yaşayan Aleyna Şeker'in sosyal medyada tanıştığı İshak Köksal tarafından kaçırıldığı iddia edilen Aleyna Şeker, dakikalar içerisinde bulundu. Sevgi yurduna yerleştirilen Aleyna önceki gün ailesine kavuştu. Heyet raporu sonucu beklenen Aleyna Şeker'in yanına kaçtığı İshak Köksal Müge Anlı canlı yayınında, 'Ben onu engelsiz sevdim' sözleriyle dikkat çekti. Beklenen rapor geldi. Müge Anlı Aleyna Şeker'in heyet raporunu açıkladı, 'Çok seviyorum' dediği Aleyna'yı karşısında gören İshak gözyaşlarına boğuldu.