RAMAZAN İMSAKİYE
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MSB AKSUNGUR’dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı

MSB AKSUNGUR’dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı
13.04.2022 14:16

OTOMATİK OYNAT

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Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren AKSUNGUR’dan ilk defa MAM-L ile atış yapıldığını duyurdu ve o anları paylaştı. Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan açıklamada, “Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk defa Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz’de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu” ifadeleri kullanıldı.

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