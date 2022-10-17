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Motosikletten fırladı 10 metreden aşağı yuvarlandı

Motosikletten fırladı 10 metreden aşağı yuvarlandı
17.10.2022 08:52

OTOMATİK OYNAT

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Bursa’da motosikletiyle viraja hızlı giren 18 yaşındaki genç, sürüş kontrolünü kaybedince motordan savrularak viyadükten aşağı yuvarlandı. Bariyerlere çarparak durabilen genç ağır yaralandı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi, Barış Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Bulut (18) yönetimindeki 16 AUK 065 plakalı motosiklet, Fatih Sultan Mehmet Köprülü Kavşağı’nda aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak kontrolden çıkıp kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan savrulan 18 yaşındaki genç, 10 metrelik viyadükten aşağı yuvarlandı. Ağaç ve bariyere çarparak duran genci gören çevredekiler hemen yanına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulut’u olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk etti.

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