Motosikletlinin yola savrulup olay yerinden uzaklaşması kamerada

Virajı alamayıp devrilen motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralandığı tahmin edilen sürücü olay yerinden motosikletine binerek uzaklaştı. Otomobil sahibi durumu polise bildirdi. Motosikletin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden Alparslan Türkeş Bulvarı yönüne gitmekte olan bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak motosikletiyle birlikte devrildi. Sürüklenen motosiklet, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı. Kazanın ardından yaralandığı tahmin edilen motosiklet sürücüsü, kısa bir süre yerde kaldıktan sonra yeniden motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Motosikletin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sabah saatlerinde aracının hasar gördüğünü fark eden otomobil sahibi, durumu Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek bildirdi. Polis ekipleri kazaya karışan motosiklet sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

