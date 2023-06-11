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Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada! Virajı alamadı metrelerce sürüklendi

Motosikletlinin ölümden döndüğü kaza kamerada! Virajı alamadı metrelerce sürüklendi
11.06.2023 12:40

OTOMATİK OYNAT

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Şile Teke Köyü yolunda virajı alamayan motosikletli yere düşerek metrelerce sürüklendi. Gencin yardımına vatandaşlar koşarken, motosiklette de maddi hasar oluştu. Gencin hafif sıyrıklarla kaza atlattı o anlar ise kask kamerasına yansıdı. Şile Teke Köyü yolunda önceki ay yaşanan olayda gezintiye çıkmak isteyen Zafer Yılmaz, 59 LN 238 plakalı motosikletiyle yola koyuldu. Motosikletli köy yolunda seyrettiği esnada bir virajı dönmek istedi. Ancak motosikletin gidon hakimiyetini kaybeden Zafer Yılmaz, yere düşerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu Yılmaz hafif sıyrıklarla kurtulurken, motosikleti ise ağaca çarparak hasar aldı. Kazayı gören çevredeki sürücüler koşarak Yılmaz’ın yanına geldi. El birliği ile motosiklet kaldırılırken Yılmaz ise bir süre kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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