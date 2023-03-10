Motosikletlilerin şovu kazayla bitti

Kaza gece saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Meydanbaşı istikametine seyir halinde olan B.E. (19) idaresindeki 67 DS 644 plakalı motosiklet sürücüsü, motosikletin önünü kaldırdığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada Sürücü B.E. ve yolcu B.A. (17) yaralanırken olayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşup 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.