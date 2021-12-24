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Motosikletli gencin feci ölümü

Motosikletli gencin feci ölümü
24.12.2021 12:26

OTOMATİK OYNAT

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Antalya’da kullandığı motosiklet kontrolden çıkan 17 yaşındaki genç, reklam panosu ile elektrik panosu arasında sıkışıp hayatını kaybetti. Kaza, Kepez ilçesi Akdeniz 1 Nolu Sanayi Sitesi içinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Zahir Başaran (17) idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak reklam panosu ile elektrik panosu arasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile 17 yaşındaki Başaran, panoların arasına sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Başaran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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