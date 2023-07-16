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Motosikletiyle Kocaeli'ye geliyordu! Feci şekilde can verdi

Motosikletiyle Kocaeli'ye geliyordu! Feci şekilde can verdi
16.07.2023 17:33

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğanköy Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Nilüferde bir kafede arkadaşlarıyla oturan Gökhan Camgöz ve Koray Sülümer Kocaeli Kartepe’ye gitmek üzere yola çıktı. Şehir Hastanesi yakınlarındaki yeni bağlantı yolunda 16 EAJ 77 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden 42 yaşındaki Gökhan Camgöz, yolun ortasındaki ağaca çarparak hayatını kaybetti. Arkasında oturan arkadaşı Koray Sülümer ise kazayı yaralı olarak atlattı.

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