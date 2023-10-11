SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023, 22:01 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023, 22:14

Motosiklet levhalara çarpıp şarampole böyle düştü: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosikletin yol kenarındaki levhalara çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, O.Ü. idaresindeki plakasız motosiklet Beyşehir'den Konya yönüne seyir halinde iken Bayındır Mahallesi yol ayrımında levhalara çarparak devrildi. Menfezden şarampole düşen motosikletten savrulan motosiklet sürücüsü ile yanındaki A.B.Ü. yaralandı. Durumu ağır olan A.B.Ü. kaza yerine sevk edilen ambulansla Konya'ya nakledilirken, yaralı sürücü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir besi çiftliğinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kara yolu üzerinde seyir halinde ilerleyen motosikletin Bayındır Mahallesi yol ayrımına geldiğinde önce levhalara çarptığı ardından savrulduğu görülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Bitlis’te kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı!
11.10.2023Çarşamba
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a ait Ataşehir'deki iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
11.10.2023Çarşamba
İstanbul Silivri açıklarında deprem oldu!
11.10.2023Çarşamba
Fatih’te 1 milyon 200 bin lira değerindeki saati çalan hırsızlar yakalandı!
11.10.2023Çarşamba
EFethiye Göcek'te evde çıkan yangın ormana sıçradı
11.10.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak? İsrail “fosfor bombası” mı kullandı? 14:19
Fosfor bombası nedir? Etkileri neler, neden yasak?
13.10.2023Cuma
Nevşehir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var 00:08
Nevşehir'de feci kaza!
13.10.2023Cuma
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik! 01:39
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik!
13.10.2023Cuma
Başkan Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik! 01:51
Başkan Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımımıza tebrik!
13.10.2023Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA