Motosiklet karşıdan karşıya geçen çoçuğa çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, 30 Temmuz akşamı Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte tanınan ve sosyal medyada paylaşımları ile dikkat çeken motosiklet tutkunu Cengiz Eman (23), 27 BC 326 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmek için aniden yola fırlayan bir çocuğa çarptı. Feci kaza sonrası Cengiz Eman ve çarptığı çocuk metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Eman burada hayatını kaybetti. Eman'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cengiz Eman, dün, öğle namazını müteakip Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kazada yaralanan çocuğun hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Motosiklet tutkusuyla bilinen ve aynı zaman öğretmen olan Cengiz Eman'ın hayatını kaybettiği feci kaza kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, caddede hızla seyir halinde olan Eman'ın, yolun ortasına bir anda beliren çocuğa çarpıp savrulma anları yer aldı. Eman'ın kask kamerasıyla kaydettiği son görüntü, hayatını kaybettiği kaza oldu.