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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 20:16 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 20:31

Motosiklet kamyon ile bariyer arasına sıkıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda yeni aldığı motosikletle seyir halinde olan sürücü ile arkadaşı, bariyerle kamyon arasına sıkıştı. Yaşanan feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken arkadaşı ise ağır yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni aldığı 63 AGJ 444 plakalı motosikletle seyir halinde olan Abdulkadir Y. (26) ile arkadaşı, 59 ACB 343 plakalı kamyonla bariyer arasına sıkıştı. Yaşanan feci kazada Abdulkadir Y., hayatını kaybederken arkadaşı ise ağır yaralandı. Kaza sonrasında kamyon sürücüsü Hamit A., olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen yolcunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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