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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 17:25 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 17:56

Motosiklet ile patpat çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile patpat çarpıştı ve 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza Zonguldak-Düzce D-655 karayolu Tabakhane Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Zonguldak istikametine seyir halinde olan A. K. idaresindeki 34 AG 2291 plakalı motosiklet, Konuralp istikametinden yola çıkmak isteyen A. K. idaresindeki patpat adı ile tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle patpatın motoru yerinden çıkarken, motosiklet istinat duvarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A. K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi ile patpat sürücüsü A. K.'yı hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile yol tek şeritten verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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